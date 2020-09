Violador deixa mulher impossibilitada de ter filhos e a precisar de usar bolsa intestinal

Uma mulher foi violada de uma forma tão violenta que ficou impossibilitada de ter filhos e a necessitar de tratamento hospitalar durante quase um mês. Sean McGowan, de 32 anos, foi detido após ter sujeitado a vítima a um ataque "prolongado e horrível" durante cerca de uma hora depois de a amarrar com braçadeiras.

O incidente ocorreu em fevereiro deste ano e obrigou a mulher a colocar uma bolsa intestinal devido aos ferimentos que sofreu, o que pode vir a dificultar seriamente a sua prática sexual no futuro.

O homem foi condenado a oito anos e três meses de prisão. De acordo com a descrição feita do ataque, o agressor removeu as roupas da vítima à força e penetrou sexualmente a sua vagina e o seu ânus com objetos desconhecidos. Depois disso, violou-a.