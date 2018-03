Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visitante inesperado barra moradores

Jacaré tenta entrar num prédio em Cocoa Beach, Florida.

02:30

Os residentes da Florida enfrentam perigos inesperados e de muitos tamanhos.



Num complexo habitacional de Cocoa Beach, a ameaça surgiu sob a forma de um jacaré de quase três metros de comprimento que tentou entrar no edifício, barrando os moradores no interior.



A meio da tarde, os residentes viram o inesperado visitante e chamaram a polícia, que prendeu uma corda ao pescoço do réptil e arrastou-o para um local seguro, para ele e para os moradores.