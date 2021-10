Vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger foi a um bar nos EUA e ninguém o reconheceu

O lendário vocalista da banda Rolling Stones, Mick Jagger, visitou o bar Thirsty Beaver Saloon na Carolina do Norte, nos EUA, e conseguiu não ser reconhecido por ninguém.



Apesar de ser um artista com fama mundial, o músico conseguiu passar despercebido no meio dos clientes e funcionários do local, sem que ninguém se apercebesse que era ele.

Discreto e a utilizar um boné, o artista de 78 anos foi fotografado à entrada do bar, com uma garrafa de cerveja na mão.

Em declarações à CNN, Brian Wilson, o proprietário do Thirsty Beaver Saloon disse que não se encontrava no local quando Mick Jagger lá esteve, mas refere que ninguém lhe disse que esteve um famoso no local, sustentando assim a teoria de que o músico não foi reconhecido.

O próprio Mick Jagger confirmou a sua visita ao bar com a partilha de uma fotografia na rede social Twitter.