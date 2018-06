Voo adiado após grupo de homens urinar no chão do avião

Culpados foram detidos pela polícia devido à ofensa pública cometida.

13:08

Um voo da Easy Jet de Bristol, no Reino Unido, com destino a Praga, na República Checa, foi adiado esta sexta-feira à noite por duas horas após um grupo de amigos urinar no chão da casa de banho do avião antes deste levantar voo.



"De alguma forma, conseguiram ir à casa de banho antes do avião levantar voo, mas urinaram no chão o que fez com que a urina passasse pela porta até à zona onde a comida se encontrava armazenada", explicou um dos passageiros, que preferiu manter o anonimato, ao jornal Wales Online.



Segundo o mesmo, quando uma das assistentes de bordo revelou que seria preciso proceder a uma limpeza geral antes da viagem começar a maioria das pessoas reagiu de forma negativa.



Os homens foram detidos pelas autoridades britânicas dentro do avião por a ação ter sido considerada uma ofensa pública.