Wasabi, o cão verde que nasceu nas Filipinas e já é um fenómeno nas redes sociais

Nasceu um cão verde nas Filipinas, apenas dias depois de lhe termos dado conta de um cachorro verde que nasceu na zona da Sicília, em Itália.

Quando Chona Lacsamana acordou e viu um cachorro verde entre as crias que a sua cadela Mocha tinha dado à luz, nem queria acreditar. Inicialmente pensou que a cria estava suja, mas ao aproximar-se percebeu que o pequeno cão tinha mesmo o pelo verde.

Depois de confirmar a cor, não foi difícil escolher um nome, com a família a batizá-lo com o nome Wasabi, como a conhecida raiz japonesa de sabor forte e picante.



Chona já fez saber que vai manter o Wasabi e os restantes irmãos na família, já que esta foi a primeira ninhada da cadela Mocha.

Este é um fenómeno raro que está relacionado com o contacto com a biliverdina, um pigmento verde encontrado na bílis, sendo que a cor acaba por desaparecer com o tempo. Este é, de resto, o mesmo pigmento que faz com que os hematomas fiquem verdes.