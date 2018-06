Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Xerife despeitado despede o adjunto

Perdeu as eleições e a vingança foi imediata.

02:30

As eleições para o cargo de xerife da pequena localidade de Bon Homme, no Dakota do Sul (EUA), terminaram em polémica.



Tudo porque o atual titular do cargo, Lenny Gramkow, foi derrotado nas urnas pelo seu adjunto, Mark Maggs, por 878 votos contra 331.



Sem conseguir esconder o desagrado, o xerife despediu o adjunto assim que foram conhecidos os resultados, o que significa que o vencedor ficará no desemprego até tomar posse, em janeiro.