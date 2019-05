Youtuber choca Internet ao beijar mãe em vídeo

Chris Monroe, um conhecido youtuber da Califórnia, chocou a Internet ao publicar um vídeo a beijar a prórpia mãe na boca. As imagens foram alvo de fortes críticas por parte dos seus seguidores.O norte-americano viu o seu sucesso ser relançado quando no passado dia 22 de março divulgou um vídeo a beijar a meia-irmã, que contou com mais de 7,3 milhões de visualizações. Como tal, o youtuber decidiu que que queria ultrapassar essa marca, e decidiu fazer algo ainda mais 'chocante' aos olhos do público."A minha mãe não iria concordar em fazer isto, então eu tive de lhe implorar durante pelo menos duas horas até a convencer", começa por ler-se no início do vídeo.Nas imagens, ao longo de dois minutos, o jovem aparece junto da mãe momentos antes de se beijarem. O vídeo já conta com mais de 755 mil visualizações.Chris Monroe, define-se a ele próprio como o melhor "na arte de beijar".