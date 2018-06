Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Zsa Zsa’ eleito o cão mais feio do mundo

Buldogue inglês venceu competição anual em São Francisco, nos Estados Unidos.

02:30

Um buldogue inglês, com 9 anos, as patas tortas e uma língua gigantesca foi eleito este sábado como o cão mais feio do Mundo.



A competição anual decorreu em São Francisco, nos EUA, e a coroação de ‘Zsa Zsa’ valeu um prémio de 1300 euros à dona.