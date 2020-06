Sabia que as marchas saem à rua há mais de 80 anos?

Foi em 1932 que, com o objetivo de revitalizar o lisboeta Parque Mayer, alguns bairristas se juntaram e desfilaram no Capitólio. O vencedor foi o bairro de Campo de Ourique que, com os seus trajes minhotos, competiu com o Alto do Pina e o Bairro Alto. Dois anos depois, 300 mil pessoas assistiram ao desfile de 12 bairros e 800 marchantes, desde o Terreiro do Paço até ao Parque Eduardo VII. Em 1935 definiu-se o número de marchantes, de músicos e de acompanhantes. Foi a primeira vez que todas as marchas cantaram juntas “Lá Vai Lisboa”. Nos anos 50 as marchas começam a ser apadrinhadas por famosos da rádio e do teatro e começam a ser assistidas pelos mais altos dirigentes do Estado. Já nos anos 60 começam as exibições em recinto fechado, no Pavilhão dos Desportos, no Parque Eduardo VII. No início dos anos 70, há um declínio das marchas populares que se extinguiram mesmo depois do 25 de Abril por estarem associadas ao Estado Novo. Em 1980 a avenida da Liberdade volta a ganhar cor e as marchas voltam a alegrar os lisboetas até aos dias de hoje.