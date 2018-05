Alimente os sonhos dos mais pequenos de forma saudável

O Dia da Criança celebra-se a 1 de junho e, como em todos os dias do ano, são elas que merecem os melhores mimos

As crianças sonham acordadas e vivem os sonhos, sempre divertidas e com energia suficiente para abanar o mundo. Uma alimentação infantil saudável é meio caminho andado para que esta vivacidade nunca acabe e os sonhos não terminem. Para os que andam sempre com a cabeça na lua, porque não alimentar-lhes as fantasias e preparar-lhes para o pequeno-almoço, ou para o lanche, um batido floresta mágica nutritivo.

Para acompanhar este cocktail de energia, uma fatia de bolo é sempre uma boa opção. Os queques vão agradar à maioria dos sonhadores irrequietos. Não há criança que lhes resista, principalmente se puder participar na receita e enfarinhar as mãos e a roupa. Para os que gostam de uma sandes divertida, a imaginação não tem limites e os ingredientes também não. Deixe-os dar largas à criatividade.

Prepare-se para um dia cheio de sorrisos e gargalhadas, quais pozinhos de perlimpimpim mágicos que contagiam tudo e todos. À volta da mesa, deixe as crianças partilharem uma pizza de forma alegre e divertida. Afinal, não é dia para birras.

Para a sobremesa, pense em alternativas mais saudáveis de modo a mantê-los entretidos e com menos açúcar à mistura. Uns chupa-chupas de fruta e chocolate, coloridos e fáceis de preparar em família, são uma boa alternativa. Deixe os mais pequenos escolherem a sua fruta preferida.