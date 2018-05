Esta semana, traga cor e sabores frescos para a mesa

SEGUNDA-FEIRA: A MEIO-GÁS

Para começar a semana de forma saudável e a bom ritmo, porque não experimentar uma salada colorida com maçã. Não há lugar para arrependimentos. Como prato principal, num dia atarefado, ou como acompanhamento de uma refeição, esta salada vai surpreender pela simplicidade e multiplicidade de sabores. Pode complementar com um saboroso molho de iogurte e pepino com hortelã e mel e com um toque de limão.