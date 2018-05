Inspire-se na nova revista Sabe Bem e aproveite os descontos

Está preparado para explorar o melhor que uma revista de culinária pode oferecer? A Sabe Bem comemora sete anos e assinala a data com uma edição cheia de novidades.

Mais intuitiva, organizada e com novas secções que permitem uma fácil consulta. É assim a nova edição da revista Sabe Bem, onde os sabores da dieta mediterrânica se juntam às inspirações dignas dos melhores chefs. Menus temáticos criativos, receitas até 30 minutos ou apenas com cinco ingredientes. Com todas estas sugestões, as refeições diárias dos próximos meses vão ser tudo menos monótonas.



Para os dias em que pode cozinhar com calma, deixe-se conduzir pelas ideias e receitas verdadeiramente inspiradoras, numa secção da nova revista dedicada aos dias em que o tempo veio para ficar e que vai tornar mais especiais os momentos passados à volta da mesa.

Receitas para os dias quentes

Nesta edição, o México é o país escolhido para fazer a festa, com algumas das receitas mais características e as contagiantes combinações de ingredientes coloridos e de sabores intensos. Tempere com originalidade as suas próprias reinvenções dos clássicos da cozinha mexicana ou siga as sugestões que a Sabe Bem preparou para este Especial México.

A comida natural e saudável também está em destaque. Em blogger Inês Simas, autora do blogue Cru com Pinta, é a protagonista da nova rúbrica da revista, "Convidado Especial", que dá a conhecer algumas receitas que desenvolveu e onde revela a paixão pela comida no estado "natural".

Comida e vinho, o par perfeito à mesa

Para os apreciadores de bons vinhos, a Nossa Garrafeira é a secção que não vai querer perder. Aqui descobre conselhos para fazer as harmonizações dos melhores pratos desta edição com um conjunto de vinhos seleccionados pelo enólogo Pingo Doce, Frederico Vilar Gomes. Não faltam truques e dicas para apreciar vinhos de excelência.

Sem sobras, zero desperdício

Quem é que nunca cozinhou comida em demasia? Nem sempre é possível calcular a quantidade de comida exacta para cada refeição. A pensar nisto, a revista Sabe Bem tem uma nova secção com ideias para evitar o desperdício e aproveitar as sobras de forma prática e económica em saborosas refeições.

