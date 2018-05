Sete dias, sete receitas rápidas e deliciosas

SEGUNDA-FEIRA: NÃO É CARNE NEM É PEIXE

Melhor do que um prato delicioso, só um prato deliciosamente saudável. Dê luz verde a receitas sem carne nem peixe e aproveite para compensar os excessos do fim de semana: cuscuz com legumes grelhados e feta. Pronto em 20 minutos? Sim, é possível. Se é fã de sabores bem portugueses, opte pelas pataniscas de legumes com salada de rúcula e beterraba.