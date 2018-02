Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de resposta da IURD

Referente à notícia ‘Pistas falsas enganam PGR no escândalo da IURD’.

24.02.18

"O Correio da Manhã publicou um artigo intitulado ‘Pistas falsas enganam PGR no escândalo da IURD’, no qual é afirmado que o ‘lar ilegal da IURD’ teria fornecido informação errada e relatórios falsos ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa e que teria sido com base nessa informação que a PGR entendeu que o alerta de irregularidades na adoção das crianças não se verificava.



Todas estas afirmações são falsas, atingem de uma forma inaceitável o bom-nome e a reputação da IURD. É falso que tenha existido qualquer manipulação dos processos ou falsificação de informação.



A IURD nunca forneceu relatórios falsos ao Tribunal de Família e Menores, até porque não era a IURD que elaborava os referidos relatórios, mas sim as entidades competentes para tal, nomeadamente a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia.



No que respeita o caso em apreço, não existiu qualquer adoção ilegal. Estas crianças foram retiradas à família biológica pelas entidades competentes, por a mesma não ter condições de dar aos menores a qualidade mínima de vida exigida para uma criança.



O processo em causa seguiu todos os trâmites legais, tendo sido decidido por tribunais portugueses, com o envolvimento das entidades competentes, como a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia e culminado na decisão de adoção dos menores.



No âmbito desse mesmo processo judicial consta como tendo ficado provado que os pais biológicos dos menores eram toxicodependentes e que há cerca de cinco anos que tinham deixado de procurar os filhos, após os terem abandonado em casa de uma ama.



É ainda referido pelo Tribunal que enquanto os menores viveram com os progenitores habitavam uma casa sem móveis, suja, sem eletricidade e sem condições mínimas de habitabilidade e não lhes eram prestados os cuidados mínimos de saúde e alimentação."



Igreja Universal do Reino de Deus

A direção