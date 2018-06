Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Setúbal esclarece notícia do CM

Referente à notícia "Câmara de Setúbal recusa revelar valor".

01:30

"No dia 25 de novembro de 2017, foi publicada na secção Nacional do site e na versão impressa do Jornal "Correio da Manhã", a notícia com o título "Câmara de Setúbal recusa revelar valor", na qual era feita referência a Fonte do Gabinete da Câmara Municipal de Setúbal, afirmando "que os meios de comunicação social "não têm nada que ver " com o investimento."



Na verdade, cumpre esclarecer que essa afirmação não foi proferida nesses termos pela fonte citada, resultando apenas da interpretação dada pelo jornalista do CM ao que lhe foi dito".



Paulo Anjos, assessor de Imprensa C. M. Setúbal.