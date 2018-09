Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: Benfica desmente notícia

Clube da Luz desmente notícia do CM.

17:19

A Mentira requentada não se converte em verdade

Foi o Sport Lisboa e Benfica confrontado com a notícia de chamada da primeira página da edição de hoje do Correio da Manhã. Esta notícia mais não é do que a revisitação de uma reportagem publicada por esse jornal em 16 de Dezembro de 2017, só que, desta vez, incompleta e amputada da parte essencial que a esvazia de conteúdo e a desmente cabalmente.



Lamenta-se, pois, profundamente, que esse órgão de comunicação social utilize estes expedientes inqualificáveis, desrespeitando a verdade que bem conhece e violando os mais elementares deveres deontológicos, com o único e incompreensível objectivo de macular a honra e a consideração de pessoas e instituições.



Perante a gravidade do conteúdo noticiado, o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD reagirão quer pela via administrativa, quer pela via criminal, exigindo a reposição do seu bom nome e dos danos reputacionais decorrentes.