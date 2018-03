Direito de resposta da Altice

Referente à notícia ‘Altice corta linha a idosos isolados’.

00:30

Na sequência da notícia ‘ Altice corta linha a idosos isolados ’, publicada a 28 de fevereiro, recebemos da Altice Portugal o seguinte direito de resposta:"Tal como referido em parte da notícia do jornal Correio da Manhã, há várias semanas que a localidade Abrunheira, Arganil, tem toda a infraestrutura de rede reconstruída em fibra ótica, o que demonstra, claramente, que não há qualquer entrave de comunicações nesta região.A Altice Portugal repudia que se utilizem concidadãos de uma faixa etária que merece, por parte da sociedade, proteção, consideração e respeito para, através da humildade destes, se produzirem notícias sensacionalistas que em nada dignificam o jornalismo em Portugal.O jornal Correio da Manhã leva ao engano todos os seus leitores, uma vez que se desmente e contradiz, referindo em primeira página a frase enganadora e indecorosa ‘Altice corta linha a idosos isolados’, mas relatando, no corpo de texto da notícia, que a fibra ótica já chegou à freguesia onde a concidadã reside. Este facto demonstra que, por si só, a existência de fibra ótica assegura a ligação de telefones fixos, além de proporcionar a ligação de qualquer tecnologia de ponta de última geração.A Altice Portugal garante que nenhum cliente identificado para reposição de serviço de telefone tem qualquer incremento na sua mensalidade, nem está sujeito a nova fidelização, a menos que solicite a alteração do pacote de serviços, algo que não é obrigado a fazer.Os incêndios de 2017 foram uma tragédia inédita com consequências devastadoras. A Altice Portugal em momento algum deixou de lançar mão de todos os mecanismos disponíveis no teatro de operações com o objetivo de repor as comunicações às populações. Para tal, mais de 800 operacionais têm estado no terreno e, ainda hoje, mantemos contacto com entidades oficiais locais.A Altice Portugal reconstruiu, religou, mas mais, investiu e expandiu redes de nova geração em territórios de baixa densidade que há décadas não sentiam investimento de qualquer outro grupo privado.A Altice Portugal reserva-se o direito de agir por todos os meios legais ao seu dispor, a bem da verdade e da preservação do seu bom nome."Alexandre Fonseca,Presidente executivo da Altice Portugal