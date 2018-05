Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta da Direção-Geral dos Serviços Prisionais

Referente à notícia: ‘Elite da Guarda Prisional faz rusga para impedir fuga’.

01:30

"A propósito da notícia publicada na página 17 do ‘Correio da Manhã’ de 18 de maio, sob o título de ‘Elite da Guarda Prisional faz rusga para impedir fuga’, esta Direção-Geral vem solicitar a reposição da verdade.



Efetivamente, ao contrário do que é propositado e falsamente noticiado, nem a busca efetuada no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira se fez com o objetivo de evitar fugas, nem tão pouco, se ‘não desmentiu que a rusga visou impedir uma fuga’ como vem descrito.



Antes pelo contrário, esta Direção-Geral, em resposta por correio eletrónico das 15h32 de dia 17 de maio informou que trata-se de um procedimento habitual de combate à entrada e circulação de produtos ilícitos em contexto prisional, sendo abusivo associar esta ação a hipotéticos planos de evasão.



A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lastima que, mais uma vez (pela segunda vez esta semana), o senhor jornalista reincida num comportamento deontologicamente incorreto que, não só não toma em consideração as respostas remetidas, como as deturpa e que o jornal que V.Exa dirige, não obstante publicar os desmentidos, permita esta constante deturpação da verdade (é deplorável invocar fontes oficiais para lhes atribuir afirmações contrárias ao sentido da resposta que foi dada) que, estranhamente, corre sempre em prejuízo desta Direcção-Geral."



Celso Manata, diretor-geral de reinserção e serviços prisionais