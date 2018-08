Referente à notícia: "CP dá indemnizações a quase reformados".

16:11

A propósito da notícia publicada no CM a 15 de agosto de 2018, pág. 22, com o título ‘CP dá indemnizações a quase reformados’ recebemos o seguinte Direito de Resposta de Elsa Maria Roncon Santos: "Na referida notícia, são feitas afirmações falsas e caluniosas à minha pessoa, que atentam contra o meu bom nome, a minha honra e a minha imagem, que, aliás, é a única utilizada com destaque para ilustrar o artigo.

1 - É absolutamente falso que eu tenha sido beneficiada com qualquer indemnização relativamente ao montante indicado ou qualquer outro.

2- É absolutamente falso que eu tenha rescindido com a empresa e acordado qualquer saída na data indicada ou em qualquer outra.

3- Mantenho-me ao serviço desta empresa, não havendo qualquer verdade sobre a afirmação de rescisão por mutuo acordo que, segundo a vossa notícia, teria sido aprovada pela administração da CP.

Considerando que o artigo cria factos e deixa insinuações lesivas da minha imagem, não posso deixar de efetuar o presente reparo".