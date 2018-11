Direito de Resposta: queixas sobre transportes

Europcar reage a notícia do CM 'Número de reclamações nos transportes desce em relação ao primeiro semestre de 2017 CP'.

01:28

"O jornal Correio da Manhã publicou na sua edição de 3 de novembro de 2018 um artigo intitulado ‘Passageiros da CP desistem de queixas’ e subtítulo ‘Os utilizadores dos transportes fizeram uma média de 47 reclamações por dia até junho’, no qual é noticiada a publicação, por parte da Autoridade de Mobilidade e Transportes (AMT), de um relatório sobre reclamações da mobilidade e transportes, relativos aos primeiro semestre de 2017. No que diz respeito às entidades que apresentaram um maior número de reclamações, é mencionada a Europcar atrás da CP, do Metro e da Transtejo.

A notícia carece de ser devidamente contextualizada e explicada, uma vez que o tipo de serviço que a Europcar contratualiza com os seus clientes, é diverso, na sua natureza, do serviço de transportes públicos, com que a AMT a compara.

Na Europcar há um atendimento individualizado a cada cliente, muitas vezes com reservas oriundas de entidades terceiras, corporizado num contrato que abrange outras questões que não apenas o aluguer. Este quadro mais complexo propicia a apresentação de reclamações, muito mais do que o ato de transporte coletivo de pessoas.

De qualquer forma, a Europcar, que é líder destacado de mercado em Portugal, celebrou no primeiro semestre de 2017, 242.916 contratos de aluguer, tendo tido 319 reclamações, o que equivale a 0,13%, ou seja, uma percentagem muito pouco significativa em qualquer ramo de atividade.

A Europcar sempre colocou a satisfação dos seus clientes, em primeiro lugar, tendo sido eleita escolha do consumidor em 2017 e 2018, pela Publituris Portugal Travel Awards. A informação constante na notícia sem este prévio enquadramento fáctico, atingia o bom-nome e a reputação da Europcar."

Paulo Moura

Diretor-Geral da Europcar