Direito de Resposta: ‘Soldado’ custa 910 mil euros

Referente à notícia "'Soldado Milhões' da RTP 1 custa 910 mil euros".

O artigo com o título ‘Soldado’ da RTP 1 custa 910 mil € e respetiva chamada de primeira página ‘Soldado Milhões’ custa 910 mil € à RTP contêm referências inverídicas que importa retificar.



O título da chamada de primeira página é falso uma vez que o "Soldado Milhões" não custou à RTP 910 mil Euros. O Conselho de Administração da RTP esclarece que o filme português e a minissérie de ficção nacional com o título Soldado Milhões foram adquiridos, no seu conjunto, por menos de um quarto do valor referido na vossa notícia, montante esse em completa conformidade com os valores médios de aquisição da ficção nacional.



Por outro lado, no primeiro parágrafo da notícia é referido que "Soldado Milhões tem um orçamento de 910 mil euros, um dos maiores da história da TV portuguesa", afirmação que está, também, absolutamente errada.



Na verdade, os conteúdos em causa não são um projeto da Televisão portuguesa, mas sim um projeto do Cinema português.



O "Soldado Milhões" é um filme português, apoiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), a partir do qual foi produzida igualmente uma minissérie. O filme estreou nas salas de cinema nacionais.



A RTP adquiriu o filme e a minissérie de 3 episódios por, repete-se, menos de um quarto do valor referido na vossa notícia.



A RTP encontra-se sempre disponível para prestar quaisquer esclarecimentos e só por não ter havido vontade do autor foi publicada uma notícia errada.