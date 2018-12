Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Direito de Resposta: Viúva Rosa sem conflito

Referente à notícia: "Viúva Rosa agride guarda na prisão".

A propósito da notícia publicada na edição de 30 de novembro do CM, sob o título "Viúva Rosa agride guarda na prisão", recebemos dos Serviços Prisionais o seguinte direito de resposta:



"A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lastima que, mais uma vez e desta feita sem que nos tivesse sido colocada qualquer questão, o jornal que V. Exa. dirige publique notícias que não têm qualquer ancoragem com a verdade dos factos.



Efetivamente, não corresponde à verdade que a reclusa referida na notícia tenha agredido qualquer elemento da guarda prisional ou tido, sequer, alguma altercação com guardas. Do mesmo modo que não corresponde à verdade que tenha sido apreendida qualquer carta que a reclusa estivesse para remeter.



Por fim, também não é verdade que a reclusa esteja impedida de ter consigo papel e caneta, como o comprova, aliás, o facto de escrever e remeter diariamente cartas.



Perante notícia montada com informação falsa, que, como sempre, corre contra a imagem desta Direção Geral, para além de induzir os leitores do Correio da Manhã ao engano, muito se agradece que a verdade seja reposta ao abrigo da legislação."



O Diretor-Geral,

Celso Manata