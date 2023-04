Mary Quant (1930-2023)

Dizia que gostava de usar saias curtas porque lhe davam mais jeito para correr para apanhar a camioneta. Mary Quant, a mulher que, nos anos de 1960, criou e popularizou a minissaia por achar que as jovens estavam cansadas de usar o mesmo que as suas mães, uma das mais importantes estilistas do século XX, visionária do mundo da moda, morreu ontem, "pacificamente na sua casa em Surrey, no Reino Unido", segundo comunicado da família, aos 93 anos.Além da minissaia, criou também as calças de cintura subida, a ‘caixa de pintura’, o rímel à prova de água e as ‘hotpants’ (calções justos e modeladores).Filha de professores, Mary Quant nasceu a 11 de fevereiro de 1930, em Londres, e começou a desenhar as primeiras roupas aos seis anos.Foi aprendiz de chapeleira, formou-se em Artes nos anos de 1950, na Goldsmiths College (lá conheceu o marido Alexander Plunket Greene) e abriu a primeira loja Bazaar, na King’s Road, em Chelsea."Eu fazia roupas fáceis, jovens e simples, nas quais nos podíamos mover, correr e pular. Fazíamos as roupas com o comprimento que a cliente quisesse. Eu, que já usava saias muito curtas, ainda me pediam: mais curto, mais curto", diziaMary Quant, para quem "só o mau gosto é que era obsceno".Foi ‘rival’ de Coco Chanel e transformou a sua marca Bazaar num símbolo de vanguarda, tendo chegado a ter 150 lojas em Inglaterra e 320 nos EUA.Por ter contribuído para levar a moda das passarelas para as ruas, foi logo nos anos 60 condecorada pela rainha Isabel II com a Ordem do Império Britânico.