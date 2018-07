Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilha nega receber salário

Referente à entrevista publicada no dia 01/07/2018.

A propósito da entrevista a Eduardo Cintra Torres, publicada no dia um de julho de 2018, recebemos do presidente da Direção do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilha, o seguinte direito de resposta:



"Sem cuidar de confirmar a informação, Eduardo Cintra Torres cita-me na entrevista à revista do Correio da Manhã do dia 01/07/2018. O que afirma é mentira e atinge não só o meu bom nome e honra, mas também do sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas que represento. O presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas não recebe qualquer salário do sindicato, como não recebe nada por participar em reuniões em representação dos trabalhadores associados. Nem é nem nunca foi empregado do Banco Espírito Santo ou do Novo Banco. Face à ignóbil acusação, espero que quem proferiu a declaração assuma publicamente o seu erro e formalmente peça desculpa, bem como o Correio da Manhã que a publicou que edite, agora, esta resposta."



Sindicato dos Bancários do Sul e Ilha, o presidente pela Direção.