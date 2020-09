Considerado um dos mais conceituados argumentistas do pós-Segunda Guerra Mundial, Sir Ronald Harwood deu nas vistas pelos textos de várias peças de teatro britânicas, mas foi no cinema que mais se destacou.Três vezes nomeado para o Óscar, venceu a estatueta dourada de Argumento Adaptado em 2003, com o filme ‘O Pianista’, de Roman Polanski.O britânico, nascido na África do Sul, morreu esta quarta-feira de causas naturais, aos 85 anos.