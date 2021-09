A cena não era aquilo que lhe tinham dito que seria. “Não se vê nada, é só preciso que tires as cuecas porque o branco reflete a luz , o que faz com que se vejam as cuecas”, disse-lhe o realizador enquanto a filmava. Só ficou a saber da nudez frontal explícita no dia em que a equipa se reuniu para ver o resultado final.