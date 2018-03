Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo foi ao almoço da Altice

Referente à notícia com o título "Marcelo rejeita almoço da Altice".

10:39

"Vem a MEO - Comunicações e Multimédia SA ("Altice Portugal") exercer o seu direito de resposta e, também o de retificação, em relação à notícia publicada na página 52 da edição impressa do jornal Correio da Manhã, de 11 de março de 2018, sob o título "Marcelo rejeita almoço da Altice" e com o conteúdo "O Presidente da República visita os territórios atingidos pelos incêndios de outubro mas não participará no almoço para 1200 pessoas, em Oliveira do Hospital, de homenagem às vítimas.



O CM sabe que o facto de o evento ser apoiado pela Altice levou o Presidente recusar participar. Note-se que a Altice foi criticada pelas falhas do SIRESP e, em fevereiro, uma mulher morreu sem auxílio num local onde ainda não havia comunicações.", notícia que foi repetida no dia seguinte e que ainda se mantém disponível no sítio da Internet e na página do Facebook do Correio da Manhã ("Notícia"), na qual foram relatados factos, não só inverídicos, como suscetíveis de afetar gravemente a reputação desta empresa, o que faz pelos fundamentos e nos termos seguintes: Quer no título, quer no corpo da Notícia é afirmado, perentoriamente e de forma despudoradamente falsa, que o Exmo. Senhor Presidente da República Portuguesa teria recusado um convite para estar presente no almoço de homenagem às vítimas dos incêndios ocorridos em outubro devido à circunstância de a homenagem em causa ser apoiada pela Altice.



Acresce que a Notícia associa a Altice, de forma especialmente censurável e inverídica, à morte de uma pessoa, estabelecendo, com absoluta falta de fundamento, uma ardilosa conexão entre este acontecimento trágico e uma "falha" da Altice no restabelecimento de comunicações telefónicas na região.



É, porém, inequívoco que a Notícia não é verdadeira relativamente a qualquer dos factos que relata, uma vez que o Exmo. Senhor Presidente da República esteve comprovada e efetivamente presente na referida homenagem e, por outro lado, a associação da Altice ao falecimento de uma pessoa não tem, nem objetiva nem subjetivamente, qualquer sustentação."

João Zúquete da Silva

Chief Corporate Officer