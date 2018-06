Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Trigueira nega ter sido corrompido

Por decisão judicial, republicamos o seguinte direito de resposta

01:30

A propósito da notícia do CM do dia 19 de maio sobre as suspeitas, validadas na Justiça, que recaem sobre dois funcionários do Sporting e dois empresários ligados aos primeiros por alegado suborno ou tentativa de suborno a Pedro Trigueira, guarda-redes do Vitória de Setúbal, para que prejudicasse a sua equipa frente aos leões em jogos do campeonato e da Taça da Liga – motivo pelo qual estão indiciados pelo Ministério Público por corrupção desportiva –, recebemos de Pedro Trigueira o seguinte direito de resposta:



"1. É falso serem das relações do aqui signatário os senhores Paulo Silva, João Gonçalves e André Geraldes.



2. Os anteriormente referenciados senhores nunca falaram direta ou indiretamente com o aqui signatário nem sequer lhe foram apresentados por terceiros ou aqueles a si se dirigiram nessa qualidade.



3. O aqui signatário apenas conhece, pelo meio televisivo e desportivo, André Geraldes, dado a sua presença regular no banco de suplentes do Sporting.



4. Não existem mensagens (escrita ou de voz) recebidas ou enviadas pelo aqui signatário às partes acima referidas.



5. O aqui signatário foi apontado pela crítica no jogo Vitória de Setúbal x Sporting como tendo realizado a melhor ou uma das melhores exibições da temporada.



6. O aqui signatário sabia que tal jogo é uma montra principalmente para alguém que se encontrava em final de contrato.



7. O aqui signatário tem um percurso profissional irrepreensível quer em termos de representação de clubes quer tendo em conta o seu percurso nas diversas seleções jovens que representou.



8. O aqui signatário não foi confrontado por qualquer jornalista - mesmo os subscritores da peça Tânia Laranjo e Henrique Machado - no sentido de, antes da publicação da notícia, poder exercer o seu contraditório, fazendo-o, agora, por este meio.



9. Os factos contidos na peça jornalística contêm quer imputações diretas ao aqui signatário quer suspeições que se traduzem de forma gratuita em juízos ofensivos da honra e consideração ainda por cima utilizando meio de comunicação social.



10. Apesar das mensagens de apoio e confiança recebidas, o aqui signatário continua a não conseguir dormir sentindo-se revoltado com a gratuitidade e vilania da difamação em larga escala a que foi sujeito, tendo dado indicações aos seus advogados no sentido de ativar os mecanismos legais tendentes à reposição do seu bom-nome e imagem profissional."



O atleta, Pedro José da Silva Trigueira