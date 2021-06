Direito de resposta dos Serviços Prisionais

A propósito da notícia publicada na edição de 30 de junho de 2021, sob o título de "Sintra - 28 reclusos infetados com Covid" e na qual é dito que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais "não respondeu em tempo útil", recebemos o seguinte direito de resposta:"Efetivamente, ao contrário do que é propositada e falsamente escrito pelo senhor jornalista João Rodrigues, esta Direção Geral respondeu-lhe em tempo útil. Assim, e como é atestável pela cópia das mensagens que se anexam, o senhor jornalista João Rodrigues colocou questões sobre este assunto em mensagem de correio eletrónico de 29 de junho de 2021 das 15.00 horas .Esta Direção Geral respondeu às perguntas colocadas pelo senhor jornalista João Rodrigues em mensagem de correio eletrónico de 29 de junho de 2021 das 16.38 horas. Acresça-se que, a propósito do surto de Covid-19 no Estabelecimento Prisional de Sintra e das medidas tomadas, já havia sido remetida Nota de Imprensa à Comunicação Social no dia 24 de junho. Nota esta que o jornal que V Exa dirige usou em tempo útil, mas que o senhor jornalista João Rodrigues optou por ignorar.A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais lastima que, mais uma vez, o senhor jornalista João Rodrigues não dê atenção às respostas que, em curto tempo, lhe são remetidas e reincida num comportamento deontologicamente incorreto o qual, não só toma em consideração a resposta remetida, como, para poder dizer o que bem lhe aprovem, informa que não lhe respondemos. Lastima-se também que o jornal que V Exa dirige, não obstante publicar os desmentidos, permita esta constante deturpação da verdade que, estranhamente, corre sempre em prejuízo desta Direção Geral."O Diretor-GeralRómulo Mateus