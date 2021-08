Direito de Resposta de Carl Zeiss Vision Portugal, S.A.

A propósito da notícia publicada a 24/08/2021 com o título "Anúncio com virologista envolto em polémica", recebemos o seguinte Direito de Resposta da Carl Zeiss Vision Portugal, S.A:"Publicaram VExas. os artigos referentes à decisão da Auto Regulação Publicitária (ARP) sobre a campanha publicitária da Zeiss. Vimos por este meio exercer o direito a resposta previsto nos artigos 24.º n. º1 e 25.º da Lei 2/99.Apesar de VExas. não terem tido, porventura, acesso ao conteúdo integral da decisão da ARP, o mesmo deve ser globalmente atendido para um competente tratamento jornalístico da matéria, sendo de destacar as seguintes apreciações contidas nessa decisão: "Apreciada a comunicação comercial em análise, considera este JE que a mesma não contém, ao contrário do pretendido pela Requerida, uma alegação relativa a garantia de cura, bastando-se na apresentação das características inovadoras e comprovadas das lentes, a saber e aqui em causa, as suas propriedades antivirais, não as apresentando tão pouco de forma abusiva ou assustadora, conforme prescrito na alínea j) do artigo 46.º aqui reproduzido. Do mesmo modo, também não se considera serem postas em crise as recomendações conjuntas elaboradas pela Direção-Geral do Consumidor e pela ARP que instam não alegar falsamente que o bem ou serviço é capaz de curar ou ajudar a prevenir e curar doenças, designadamente, a COVID-19. Com efeito, nenhum claim é efetuado no sentido de alegar a cura ou tratamento para a COVID-19. O mesmo se dirá quanto às alíneas a) e b) do n. º3 do artigo 43.º não se encontrando na comunicação comercial informações desconformes ou exageradas."Assim, destacamos que o título e os próprios artigos induzem o leitor em erro ao não fazerem menção de qualquer parte supra da decisão da ARP, dando a impressão errónea e lesiva para a Zeiss de que foi publicitado um produto que não tinha as qualidades que eram anunciadas.Carl Zeiss Vision Portugal, S.A.