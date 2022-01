Direito de Resposta da sociedade Descobrirpress

Por deliberação da ERC, em conformidade com o nº4 do artigo 27º da Lei de Imprensa, publicamos o seguinte Direito de Resposta:









“A empresa não tem qualquer processo contra os seus ex-trabalhadores.

As declarações do advogado não correspondem à verdade:





A impugnação dos créditos não assentou na exigência de prova pela falta de pagamento dos mesmos mas sim por:





A. Créditos laborais reclamados em que os ex-trabalhadores não apresentaram os cálculos, com aplicação de outras normas legais;





B. Alguns ex-trabalhadores não consideraram os valores já recebidos pelo Fundo de Garantia Salarial;





C. Alguns ex-trabalhadores não consideraram algumas prestações já liquidadas no âmbito do 1º PER;





D. Alguns ex-trabalhadores invocaram a aplicação de uma Convenção Coletiva, que prevê um acréscimo remuneratório pela falta de pagamento atempado das retribuições, sem indicar os dias de vencimento em atraso e os cálculos, gerando valores desproporcionados e excessivos. Esta cláusula exige a prova de dolo por parte da entidade patronal, que não foi feita. A empresa juntou parecer jurídico a defender a não aplicabilidade da Convenção Coletiva e o Tribunal veio a julgar procedente.





Como exemplo, existe um ex-trabalhador, que reclama um crédito sob condição, no valor de cerca de 14 milhões de euros, que representa todos os salários da empresa pagos aos seus trabalhadores nos últimos 4 anos, incluindo os encargos parafiscais, sendo que o Tribunal não reconheceu este crédito sob condição.





Contrariamente à imagem que a notícia pretende transmitir, esclarece-se que não só o processo de revitalização visa assegurar a continuidade da empresa, como permitir que a empresa cumpra com as suas obrigações, pagando aos seus ex-trabalhadores”.





Sintra, 19 de Outubro de 2021.





Em representação da sociedade Descobrirpress - Serviços Editoriais e Gráficos, SA.,





A Advogada,





Isabel Candeias.