Direito de resposta de Mário Ferreira

O artigo publicado pelo Correio da Manhã, com chamada de primeira página “MP aperta Mário Ferreira com negócios em offshore de Malta / Obrigado a mostrar contas do lucro com embarcação” contém referências inexatas e que afetam a reputação de Mário Ferreira.









Antes de mais, refira-se que a colaboração voluntária com a justiça e as autoridades tem sido o timbre de Mário Ferreira. A vontade de lhes prestar toda a informação sobre o negócio do navio Atlântida foi reafirmada na entrevista dada à SIC no passado dia 8 de julho, pelo que Mário Ferreira não se considera apertado, antes satisfeito por essa disponibilidade ter sido agora aproveitada.

É incorreta a insistência do CM no uso de offshore nesse negócio. Offshore é sinal de jurisdição opaca e evasão fiscal, o que vai contra os princípios de Mário Ferreira.





A verdade é que Malta, o maior registo de navios do mundo, não é offshore, apesar de ter taxa geral de IRC competitiva, como têm, entre outros, os Açores (14,7%), a Irlanda (12,5%) e que também não são offshore:





- Faz parte da União Europeia;





- As contas das empresas em Malta são obrigatoriamente auditadas e publicadas;





- Malta está obrigada a prestar informação fiscal aos outros países segundo as mais recentes diretivas;





- Implementou as mais avançadas medidas legislativas de combate ao branqueamento de capitais e identifica os beneficiários das empresas (Diretivas 4 e 5).