Direito de resposta

O CM publicou no dia 7 de maio de 2023 extratos de ‘Uma Longa Viagem com Maria Filomena Mónica’ que contêm afirmações atentatórias ao bom-nome de Alberto Vaz da Silva, Helena Vaz da Silva e João Bénard da Costa.



Arredadas as testemunhas diretas, procede a um ato de maledicência chocante. Ignoramos o que julga estar a vingar. É por princípio condenável a difamação de gente ausente que não pode defender-se. E repudiamos o ato gratuito de conspurcar a memória dos mortos perante viúva, filhos, netos e bisnetos que tiram dessa memória inspiração e orgulho.

