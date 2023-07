Direito de Resposta de Mário Ferreira

Octávio Ribeiro, potencial investidor no CM, está preocupado com a existência de concorrentes para a compra do jornal. Vai daí, Octávio Ribeiro, jornalista, aproveita a sua coluna para propagandear a oferta de compra em que participa e, de permeio, denegrir, quer a proposta da Media Capital, quer a honra de Mário Ferreira.Esta confusão de papéis não é boa para os leitores do CM e para os acionistas da COFINA, ainda que acompanhada de uma "declaração de interesses".O processo competitivo que foi proposto pela Media Capital para a aquisição do CM beneficia os acionistas da COFINA.Enxotar-se a concorrência, arvorando-se em guardião da independência editorial e atacando-se Mário Ferreira, que tem pergaminhos bastantes neste domínio, é desviar as atenções do maior valor implícito da proposta da Media Capital. É, no fundo, Octávio Ribeiro-jornalista a agitar fantasmas de interferência nas notícias, interferindo ele próprio para poupar Octávio Ribeiro-investidor de pagar melhor preço para comprar o CM.Sejamos claros: se a escolha dos acionistas da COFINA vier a recair sobre a proposta da Media Capital, tal não será à custa do sacrifício da liberdade de imprensa ou da qualidade editorial. A TVI e a CNN Portugal falam por si.Octávio Ribeiro diz que a proposta da Media Capital despreza a liberdade dos quadros-chave da empresa e que a permanência destes é condição de validade do contrato.Não é verdade: é precisamente porque se reconhece aos quadros a liberdade de sair que se valoriza na proposta a sua permanência.Mário Nuno dos Santos Ferreira