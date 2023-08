Direito de Resposta da TVI

Nuno Santos, Diretor de Informação da TVI: No artigo do passado domingo dia 23 de julho, Eduardo Cintra Torres, reproduz a afirmação segundo a qual a TVI teria contactado Armando Pereira, acionista da Altice, avisando-o das buscas da Polícia Judiciária no dia seguinte, insinuando o incumprimento das regras éticas do jornalismo. Ao contrário do veiculado, nem a TVI, nem qualquer dos seus jornalistas e profissionais avisou ou contactou o senhor Armando Pereira no dia anterior à denominada Operação Picoas, informando-o das futuras buscas e da sua detenção. É, por isso, inteiramente falsa a informação reproduzida por Eduardo Cintra Torres no seu artigo e inaceitável a acusação de que a TVI e os seus jornalistas não cumpriram as regras deontológicas. A TVI, tal como teve oportunidade de publicamente afirmar, não foi citada no interrogatório judicial de nenhum dos arguidos da Operação Picoas como tendo alertado para a realização das buscas e detenções promovidas pelas autoridades judiciais. A Direção de informação da TVI repudia a propagação de uma mentira, que põe em causa o seu bom nome, o dos seus jornalistas e o de todos os seus profissionais. A forma como o artigo de Eduardo Cintra Torres está redigido sugere a falsa ideia de que foram incumpridas pela TVI as normas éticas e deontológicas do jornalismo, o que, manifestamente, não corresponde à verdade.

