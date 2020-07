Direito de Resposta de Carlos Manuel de Castro Moura Guedes

"No dia 12/05/20, o CM errou na publicação da notícia que "Luís Mário Moura Guedes, de 67 anos, não resistiu ao novo coronavírus e morreu esta segunda-feira". O conteúdo da notícia perturbou a família, porque o relatado não correspondia à verdade factual. Foi incorretamente referido pela notícia do CM que o indivíduo em causa "…teria outras doenças associadas", informação que não coincidia com a verdade e que permitiu alusões passíveis de afetar a reputação e a boa fama do visado, visto que, se propagaram rumores sobre a sua pessoa. O CM, publicou também: "O funeral realiza-se esta tarde, em Torrados, Felgueiras, às 18h00", informação incorreta, já que, o funeral não se realizou no local referido, tornando o noticiado inverídico, levando terceiros que pretendiam prestar a sentida e devida homenagem ao falecido equivocados quanto ao local do funeral identificado pela notícia, deslocando-se erradamente para Torrados, o que causou confusão e embaraços em contactos à família durante o período de luto".Carlos Manuel de Castro Moura Guedes, filho de Luís Mário Moura GuedesNota da Direção: À família enlutada, o CM apresenta as suas desculpas pela incómoda imprecisão informativa em torno do local onde se realizou o funeral.