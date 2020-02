Direito de resposta relativo à notícia "Padre vai ser julgado por desviar arte sacra"

Direito de Resposta à notícia "Padre vai ser julgado por desviar arte sacra" e chamada de 1ª Pagina "Padre julgado por desviar 549 mil euros"(20/02/20):"1. O título apresentado na primeira página constitui uma afirmação falsa, porquanto o Sr. Pr. António Teixeira não vai ser submetido a julgamento "por desviar 549 mil euros". 2. É igualmente falso o que é afirmado na peça publicada na página 19 quando se refere que "A acusação do Ministério Público sustentou que o padre utilizou 258 mil euros da paróquia de Carcavelos e 291 mil euros da de Santo Condestável (o valor integra a receita proveniente de bens da igreja vendidos)". 3. Tais afirmações são ainda mais graves, porquanto o jornalista que assina a peça requereu a consulta e foi autorizado a consultar os autos, em 14 de Janeiro de 2020. 4. As afirmações acima identificadas são objetivamente adequadas a levar os leitores a formarem uma convicção específica negativa sobre a reputação da pessoa do Sr. Pr. António Teixeira. 5. É também falso que o julgamento tenha o seu início agendado para o dia 2 de Junho de 2020. 6. Em contraposição, regista-se com agrado que na referida peça foi devidamente apresentado que as quantias monetárias que estarão em causa nos autos "terão sido usados para a realização de benefícios em ambas as paróquias, num processo em que o padre poderá ter excedido os poderes das suas funções".André Mendes, advogado