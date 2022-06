"Esclarecimento: No passado dia 4 de junho foi noticiada a detenção de uma engenheira da Câmara de Bragança por suspeita de pertencer a uma rede de tráfico de droga do marido de uma ex-concorrente do programa "Big Brother", contudo, esclarece-se que a pessoa em causa se trata de uma Engenheira da Câmara Municipal de Mirandela e não da Câmara de Bragança, não estando a Câmara Municipal de Mirandela relacionada com a situação em causa."