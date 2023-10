Direito de resposta da Câmara Municipal de Seia.

1. Seia não é a segunda autarquia mais endividada. O Correio da Manhã confunde a dívida total dos municípios com o volume de empréstimos contraídos. Seia contratou sim, em 2022, o segundo maior empréstimo, de substituição/ renegociação de dívida, beneficiando de menos encargos e antecipando a previsível subida dos juros, o qual foi aprovado por todas as forças políticas.

2. Seia encontra-se fora do endividamento excessivo. Conforme é possível apurar através do Relatório de ‘Evolução Orçamental da Administração Local em 2022’, do Conselho de Finanças Públicas, Seia foi, entre os 16 municípios que excediam o limite da dívida total no início do ano, um dos que passou a respeitar aquele limite.

3. A publicação omite o ano a que o anuário se refere (2021), levando os leitores a concluírem que é essa a condição atual da autarquia.

4. Na verdade, o anuário, sendo relativo ao desempenho municipal em 2022, assenta em resultados sobre o endividamento total autárquico referentes a 2021, ano em que o município se encontrava ainda entre os mais endividados, sendo completamente desadequado associar a atual gestão do Município de Seia a esses resultados, considerando que a minha eleição, a primeira, ocorreu em outubro do ano a que se reporta a análise efetuada.



Luciano Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Seia

