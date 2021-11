“Na sequência do trágico acidente de viação que vitimou o 1º Sargento João Fernandes, no dia 11 de novembro de 2021, foi publicada, no jornal Correio da Manhã, uma notícia, sob o título “, referindo que foi realizado, no dia anterior, no cemitério de Albufeira o funeral sem a presença do superior do militar, um capitão. Trata-se de uma notícia inverídica, porquanto, para além de ter marcado presença, o Comandante do Destacamento de Trânsito de Faro foi ainda o coordenador das devidas honras militares prestadas no referido cemitério pelo que se impõe esta correção em respeito do pesar sentido por todos os militares que perderam um camarada durante o serviço”.