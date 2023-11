Direito de resposta da Lauak Grândola

José de Barros, Diretor Lauak Portugal SA: Vem a Lauak Portugal por este meio, corrigir a notícia publicada no âmbito da ocorrência na fábrica da Lauak Portugal de Grândola no dia 07/11/2023. A notícia descreve que o acidente terá ocorrido com uma substância utilizada nas tintas, o que não corresponde aos factos. O acidente terá ocorrido no processo de conversão de Crómio VI para Crómio III nas águas de lavagem de peças. Este processo ocorre, para permitir o cumprimento dos requisitos legais relativo as descargas do efluente da ETAR da Lauak. Mais informa a Lauak, que foram adotadas as medidas de emergência e mitigação, e que os trabalhadores saíram da secção afetada no imediato, e mantiveram-se na empresa. Informamos que atividade normal da empresa foi retomada após as 15 horas, depois de validadas as condições de segurança. Mais informa a Lauak que em estrita articulação e comunicação com os Bombeiros Mistos de Grândola, foram transportados para o hospital 6 trabalhadores. Todos os trabalhadores tiveram alta hospitalar, exceto 1 trabalhador que ainda necessita de cuidados médicos. A Lauak Portugal, deu inicio aos procedimentos internos de averiguação/investigação do acidente, para apuramento da causa(s) do acidente.