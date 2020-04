Direito de Resposta da notícia "Família de doente com coronavírus faz apelo para comprar ventilador-milagre”

A propósito da notícia "Família de doente com coronavírus faz apelo para comprar ventilador-milagre", publicada a 12 de abril, recebemos o seguinte Direito de Resposta:"A notícia desrespeita critérios básicos do jornalismo, como a identificação da fonte. Após a publicação, a autora afirma que usou o meu perfil público no Facebook. Mas esse facto não iliba o jornalista de "comprovar os factos, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso" (artº 1 do Novo Código Deontológico dos Jornalistas), o que não aconteceu aqui. Ignora-se a ausência de resposta a uma tentativa de contacto prévio. E isso não vos impede de agir à nossa revelia, publicando o que muito bem entendem, sem qualquer autorização. Revelam total desrespeito pelo código deontológico, artigo 4: "o jornalista (..) deve proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja". Não colhe o argumento de que se trata de uma "causa nobre", pelo que seria de "interesse público". É, sim, uma causa nobre, mas para a qual não precisamos da vossa "publicidade não autorizada"! O artigo contém ainda informações erradas e manipuladoras. Refere-se que o meu marido precisa de ajuda para respirar, induzindo, de forma errada, que está dependente do ventilador. Mais uma vez, a fonte será o Facebook e a primeira conversa que teve com a filha, após sair do coma. Ora, se se informassem minimamente, entenderiam que , se falou com a filha, já não está ligado ao ventilador! O valor do ventilador não é 17 mil euros, como referem, mas 15 370! E isso está muito claro em toda a informação que, ilegitimamente, desviaram do meu perfil de FB. Foi usada uma imagem do meu FB, de novo, de forma abusiva. Em suma, foi noticiada uma situação sensível e dolorosa, através de perfis de Facebook, sem contacto prévio ou autorização dos envolvidos".Célia Teixeira