Direito de resposta da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime

1. Na edição do Correio da Manhã de 23 de abril de 2020, em coluna intitulada "Infetadas apanhadas pela GNR fora de casa", o colunista A.P. afirma que uma funcionária do Lar de Boliqueime foi detida por não cumprir ordem de isolamento em casa.

2. A Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime entende que o teor da notícia, ao ser totalmente falso, afeta à imagem e bom nome da instituição e particularmente a honra da funcionária em questão que veio junto da direção solicitar que seja manifestado o seu descontentamento e exercido direito de resposta.

3. Esclarecemos que, por erro nas listas fornecidas às forças de segurança pela Autoridade Local de Saúde do Concelho de Loulé, a GNR ordenou incorretamente a uma funcionária do Lar o regresso a casa para cumprimento do isolamento profilático.

4. A ordem foi naturalmente cumprida não tendo havido lugar a qualquer detenção.

5. A funcionária em causa havia cumprido o isolamento profilático de 27 de março a 15 de abril e tinha neste intervalo de tempo 2 testes Covid negativos realizados. Encontrava-se a trabalhar desde 17 de abril.

6. A Autoridade Local de Saúde, contactou, entretanto, a GNR de Loulé reconhecendo o lapso.

Boliqueime, 23 de abril de 2020

A Provedora

Sílvia Gonçalves Sebastião