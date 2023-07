Nuno Santos, diretor de Informação da TVI: Armando Pereira não foi avisado pela TVI. Ao contrário do veiculado na edição de 22 de julho do Correio da Manhã, sob o título “ Armando diz que TVI avisou ”, nem a TVI, nem qualquer dos seus jornalistas e profissionais avisou ou contactou o senhor Armando Pereira “um dia antes da operação ocorrer”, dessa forma avisando-o da realização da denominada ‘Operação Picoas’ e da sua futura detenção. Ao contrário do afirmado na notícia, em nenhum momento ou circunstância qualquer jornalista da TVI ou da CNN Portugal contactou Armando Pereira “para reagir às buscas que ainda não tinham acontecido”. Se o Correio da Manhã tivesse feito o óbvio, ou seja, tivesse procurado a reação da TVI teria tido, a tempo e horas, uma resposta oficial sobre a informação de que dispunha e que, sublinho, é falsa, evitando a publicação de uma notícia objetivamente errada e que bem sabiam ser lesiva da reputação deste órgão de comunicação social. A TVI e a CNN Portugal, como já noticiaram e estão em condições de reafirmar, não foram citadas nos interrogatórios judiciais por nenhum dos arguidos da Operação Picoas que deram nota – pelo menos um deles – de ter sido alertado “uma semana antes” sobre a operação. A forma como a notícia está redigida e a chamada para a primeira página criaram a falsa ideia de tal alerta ter partido da TVI, o que, manifestamente, não corresponde à verdade.