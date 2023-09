Direito de Resposta de Jacques Rodrigues

A propósito da notícia publicada esta quarta-feira com o título ‘ Juiz obriga Jacques a ir todos os dias à GNR ’, sobre a alteração das medidas de coação ao dono das revistas ‘Maria’ e ‘Nova Gente’, a defesa do arguido veio esclarecer o seguinte: Ao contrário do que foi noticiado pelo CM, Maria José, companheira do dono do Grupo Impala, não é arguida no processo que visa Jacques Rodrigues e também nunca foi camareira no hotel de Jacques, no Algarve. De acordo com a defesa, Maria José exercia funções de chefia no hotel. Jacques Rodrigues é suspeito de uma fraude de 100 milhões de euros. O juiz de instrução do Tribunal de Sintra agravou-lhe as medidas de coação e Jacques está agora obrigado a apresentar-se todos os dias na GNR. O magistrado não aceitou a sua proposta para garantir a caução de meio milhão de euros que lhe foi decretada em abril.