Direito de Resposta de Licínia Girão

Nunca prestei qualquer prova pública ou outras à Ordem dos Advogados. Solicitei o cancelamento da minha inscrição ao abrigo de um direito que assiste a todos os advogados e também aos advogados estagiários. A conclusão do senhor Eduardo Cintra Torres, que aliás nunca me contactou para qualquer esclarecimento, de que "Licínia Girão, desistiu de ser estagiária na Ordem dos Advogados por ser incapaz de concluir o obrigatório estágio. Espantoso!", é portanto falsa, difamatória e afeta directamente o meu bom nome e reputação. Considerar-me "incapaz" sem qualquer fundamento ou explicação, desconhecendo, e não fazendo o mínimo esforço para conhecer, os motivos para o pedido de cancelamento da minha inscrição, é algo que nem ao abrigo da liberdade de expressão dos jornalistas e colaboradores é admissível, pois este direito não tutela o direito "à mentira".

Por outro lado, cumpre ainda esclarecer que para o cargo que ocupo actualmente na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista fui, depois de analisado e escrutinado o meu curriculum, cooptada, por unanimidade, pelos oito jornalistas que compõem o Plenário, quatro designados pelos operadores do setor e quatro eleitos pelos pares, que aliás se apresentaram a eleições manifestando, claramente, a intenção, no seu programa, de ter uma jornalista à frente da presidência da CCPJ, na senda do que já tinha acontecido com o anterior mandato.

