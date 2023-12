Na edição impressa do jornal Correio da Manhã (doravante CM), do passado dia 18 de Novembro, foi publicada uma notícia com a seguinte manchete: “AUTARCA GANHA DEZ MILHÕES COM CORRUPÇÃO”.









Por se tratar de notícia absolutamente infundada, atentatória da minha idoneidade e bom nome venho, ao abrigo do disposto na Lei de Imprensa (Lei n.º 22/99), invocar o direito de resposta que passo a exercer:

1-É falso que ex-presidente da Câmara de Montalegre esteja acusado de “CORRUPÇÃO”. Essa honra me basta e compensa todo o sofrimento a que, tanto eu como minha família, temos estado expostos.





2-O mesmo se diz relativamente aos “DEZ MILHÕES” que o CM deu a conhecer à cidade e ao mundo. Pura invenção!





3-De facto o Ministério Público que durante quase dez anos desenvolveu perícias, as mais diversas, e aturada investigação, de tal me não acusa. Não deixa, assim, de ser caricato e muito surpreendente que o CM ouse fazê-lo.





4-Os “DEZ MILHÕES” que a notícia pôs a correr mundo corresponde tão somente ao valor total das obras efectivamente construídas e executadas pelas empresas ao longo de dez anos e através de mais de vinte contratos de empreitada; constituem o preço e correspectividade da execução das obras (valor pago às empresas) e não qualquer benefício para o signatário.





5-Por limitação de espaço e porque os demais considerandos da notícia propriamente dita correspondem ao vertido na acusação escuso sobre tal pronunciar-me. Guardarei para hora e local apropriados.





6-Esta é a verdade dos factos com que espero recuperar do atentado ao bom nome e carácter que, para todos os efeitos, a notícia representou. Dano irreparável!



Manuel Orlando Fernandes Alves