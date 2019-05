Direito de resposta de Maria Salomé Ribeiro

"Serve a presente, na qualidade de Representante da Sra. Maria Salomé Ribeiro, para dar resposta sobre as últimas notícias publicadas sobre si e não correspondem de todo à veracidade dos factos, parafraseando o seguinte:Não é verdade que a Sra. Maria Salomé tenha sido "despejada", a mesma decidiu sair da habitação por si arrendada por motivos que se prendem com perseguições, furtos e maus tratos por parte de vários vizinhos,A Sra. Maria Salomé é uma pessoa doente ao nível cardíaco entre outros de maior gravidade,A Sra. Maria Salomé encontra-se atualmente em casa de amigos,A Sra. Maria Salomé é uma Senhora que vive humildemente e lamentavelmente foi vítima de furtos e danos nos seus pertences pessoais, bem como foi vítima de violação de domicílio e perturbação da vida privada, facto que pretende denunciar em sede própria,Não é verdade que a mesma, nem a sua filha Tânia, tenham danificado o local onde habitavam, ao contrário, foram alguns vizinhos que em sede própria identificará, que entraram por diversas vezes na mesma habitação sem qualquer autorização, provocando estragos, nomeadamente após a saída destas da mesma habitação.Durante vários meses que, mãe e filha, viram as suas vidas perseguidas, foram ofendidas física e verbalmente,A filha Tânia foi ainda ameaçada de morte e ofendida na sua honra e dignidade, possuindo provas do que afirma.Assim, considera a Sra. Maria Salomé, que as falsidades publicadas a ofendem gravemente, não correspondem à veracidade dos factos e tem apenas o intuito de denegrir a sua imagem e seus familiares.Tais afirmações sobre a sua suposta conduta não passam de atos de pura malvadez e que a mesma pode demonstrar com diversos registos que possui e oportunamente mostrará, bem como possui várias testemunhas que poderão comprovar e ajudar na reposição da verdade material.Visto isto, a sua vida privada não pode ser tratada desta forma, tão pouco julgada em praça publica como foi "Maria Madalena"."Manuel Fona Vieira, advogado