Direito de Resposta referente à notícia "Abrigo ilegal desde 2002 alvo de várias queixas"

Na sequência da notícia ‘Abrigo ilegal desde 2002 alvo de várias queixas’, publicada a 21 de julho, recebemos o seguinte direito de resposta: “Ao contrário do alegado na referida reportagem, os animais que se encontram à M/ responsabilidade são bem tratados, acompanhados diariamente por um tratador que garante a alimentação e higiene, assim como, mensalmente são vistos por uma veterinária. Todos os animais encontram-se identificados com chip e devidamente comunicados à autoridade competente. O abrigo está autorizado pela DGAV, que após vistoria verificou a existência de condições para o efeito. Mais se refere, que nunca foi por mim recebido qualquer subsídio público, ou obtive qualquer rendimento ou lucro com os animais. Na verdade, desde há muitos anos que ajudo animais abandonados sem qualquer outro objetivo, que não seja o de lhes garantir segurança e bem-estar. Tenho a felicidade de dispor de uma situação económica, que M/ permite garantir que são bem tratados e que estão em segurança. Na reportagem foi referido que se tratava de “mais um canil ilegal”, que estava associada ao canil de Santa Maria da Feira e de Santo Tirso, insinuando-se que os animais eram mal tratados, sendo tais informações falsas e sem qualquer verdade, o que muito M/ ofendeu, assim como, atentou contra a imagem e bom nome da sociedade “Britadeira Quinta do Xisto, Lda.” que em nada está relacionada com tal situação. Lamento que atualmente, numa total “caça à bruxa” se dê cobertura a qualquer pessoa que, sem qualquer fundamento ou motivo, que não seja o de ter cobertura televisiva, e por isso protagonismo instantâneo, não se tenha pejo em colocar em causa o bom nome e a honra de outro.









Maria Socorro Costa