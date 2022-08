Direito de resposta de Mário Ferreira

Leia também Os donos das notícias

No passado dia 7 de agosto de 2022, Octávio Ribeiro assinou, no Correio da Manhã, um artigo contendo comparações descabidas e insinuações graves, que afetam a minha reputação.Relembro que fui só constituído arguido a meu pedido, porque essa era a única forma de ser ouvido na investigação, nos termos da lei.A presunção de inocência, constitucionalmente garantida, que é também timbre do jornalismo, só cessa com uma condenação.Ora, eu não fui acusado, quanto mais condenado. Mas guardo memória de decisões judiciais pretéritas em mercado de capitais, e não posso deixar de frisar a incoerência do raciocínio do artigo, quando dedica vénia a quem a presunção já não se aplica, por ter sido condenado.É lamentável, é também ofensiva para o regulador, a insinuação de que beneficiei de complacência da ERC para adquirir a participação na Media Capital. É do conhecimento público que a ERC estabeleceu, de forma detalhada e exaustiva, os requisitos que a Pluris teria de preencher para obter uma autorização para o efeito, e essa autorização só foi concedida porque a Pluris, depois de muitas interações com o regulador cumpriu todos os requisitos.É falsa, e também ofensiva para os jornalista da TVI, a insinuação de que sou dono das notícias, de que interfiro nas decisões editoriais da estação ou que pressiono os seus jornalistas, quanto mais a de que eles cedem a tais pressões. E reafirmo o meu total respeito pelo profissionalismo e independência dos jornalistas e pela autonomia editorial da TVI.